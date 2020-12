Un budget très faible pour le Real cette saison

Le Real Madrid ne va pas très fort sur le terrain. Le club espagnol pourrait bientôt faire face à une véritable tempête en cas d'élimination précoce en Ligue des Champions. Mais la tempête fait déjà rage en coulisse. En effet, le champion d'Espagne a vu son budget saisonnier drastiquement réduit. Le club merengue a publié des rapports financiers pour la saison dernière et l'actuelle alors que l'impact de la pandémie de coronavirus commence à se faire douloureusement sentir dans ses comptes. Pour la campagne 2020/21, le budget du club accuse une baisse de 300 millions d'euros par rapport à ce qu'il aurait pu être dans des circonstances normales. "[Le budget de cette saison est] de 300 millions d'euros moindre par rapport aux revenus précédant la pandémie", a déclaré le club madrilène.

De nombreux employés du club, tels que les footballeurs et les basketteurs, ainsi que les dirigeants, ont subi une réduction de salaire de 10%. Le club a pris des mesures supplémentaires pour injecter des liquidités dans les coffres en avril et mai, en contractant un prêt à cinq ans d'une valeur de 155 millions d'euros et en recevant 50 millions d'euros dans le cadre d'une politique de crédit sur trois ans.

Pendant ce temps, le Real a également investi 113,7 millions d'euros dans le réaménagement du stade Santiago Bernabeu. Marca affirme d'ailleurs que les premiers 100 millions d'euros du prêt ont déjà été remboursés. Concernant la saison 2019/20, le Real Madrid a déclaré avoir terminé la campagne avec un gain net de 313000 euros, malgré l'impact de la pandémie. Les documents financiers seront présentés intégralement lors de la prochaine assemblée des socios, prévue le 20 décembre prochain.