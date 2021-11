Un budget en hausse pour le Real Madrid

Le Real Madrid a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire qui sera suivie d'une assemblée extraordinaire au cours de laquelle le conseil d'administration demandera aux membres du club d'autoriser l'augmentation du crédit pour la rénovation du stade Santiago Bernabéu. Les 1 955 membres qui ont le droit de voter ont pu le faire soit en ligne, soit en personne à la salle de basket du complexe d'entraînement du club à Valdebebas.

Le Real présente de bons chiffres

Le président Florentino Pérez a présenté un rapport sur les finances du club. Les membres ont voté pour "examiner et approuver, le cas échéant, le règlement budgétaire, le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes relatifs à l'exercice 2020/2021 qui a été rédigé par le conseil d'administration le 14 juillet. Pour la deuxième année consécutive, Madrid a réussi à surmonter l'impact financier de la pandémie. Par rapport au panorama général des pertes subies par les clubs européens (jusqu'à 8,7 milliards d'euros, selon l'estimation de l'UEFA), Madrid a clôturé l'exercice dans les chiffres noirs, avec un excédent budgétaire de 874 000 euros, au cours d'une saison où les recettes ont atteint 653 millions d'euros.

Le conseil d'administration a expliqué où le club a réussi à faire des économies pour garder le club sain et a présenté un budget de 695 millions d'euros pour la saison 2021-22. Le quatrième point concerne les nouvelles cotisations proposées pour 2022-23, avant que les membres aient la possibilité de poser leurs questions.