Un Benzema en grande forme

Le Real Madrid ne pouvait pas se rater, ce mercredi soir à Santiago-Bernabéu, face à Leganés, un club de la banlieue de la capitale et qui est surtout bon dernier de la Liga. La formation de Zinédine Zidane a bien fait le travail, en s’imposant sur le score sans appel de 5-0. De quoi revenir à un point du FC Barcelone, l’actuel leader du classement en attendant le déplacement de Grenade à Getafe, jeudi, en clôture de cette 11e journée.

Un certain Karim Benzema a porté les Merengues vers cette victoire facile. D’entrée de match, le banni de l’équipe de France a offert deux belles passes décisives, d’une remise acrobatique pour Rodrygo (7e) et d’un centre au premier poteau pour Toni Kroos (8e). Un quart d'heure plus tard, Eden Hazard était fauché dans la surface adverse et Sergio Ramos transformait le penalty en deux temps, son premier tir ayant été repoussé par un Juan Soriano qui avait quitté sa ligne (24e).

La suite ne fut pas très brillante pour la formation de Zinédine Zidane, malgré les accélérations d’Eden Hazard, qui n’a pas été récompensé par un but ni une passe décisive. C'est sur un penalty généreux, pour une faute sur Luka Modric, que Karim Benzema inscrivait son 7e but en championnat cette saison (69e). La fin de match a également permis à Luka Jovic d’ouvrir son compteur buts (91e). Les Merengues devront enchaîner contre une équipe plus redoutable, samedi: le Betis de Nabil Fekir.