Un ancien coach du Real Madrid défend Gareth Bale face aux critiques

De tous les joueurs du Real Madrid, Gareth Bale est très certainement celui qui divise le plus auprès des journalistes et des suiveurs du club. En raison d’une personnalité à part, mais aussi son attachement limité à l’écusson, l’ailier gallois cristallise beaucoup de critiques. Toutefois, l’ancien joueur des Spurs a aussi des partisans et parmi ceux qui ne manquent jamais l’occasion de prendre sa défense il y a son compatriote John Toshack. Ce dernier connait très bien le joueur pour l’avoir coaché en sélection (de 2006 à 2010) et aussi le club madrilène puisqu’il a été en charge de l’équipe merengue en 1999.

Gareth Bale victime de son image ?

«Moi, tout ce que je vois, c'est que Bale a souffert de blessures, a rappelé le technicien gallois dans un entretien à Goal Espagne. À Madrid, ils vous regardent toujours avec une loupe, ils critiquent toujours quelqu'un et Bale, pour une raison ou une autre, n'a pas fait beaucoup d'interviews mais ses performances sur le terrain sont impossibles à critiquer. Vous devez tenir compte de la malchance qu’il a eue avec les blessures, mais quand vous voyez ses chiffres à Madrid en termes de buts par match et aussi titres amassés, il est inattaquable. » Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, en 2013, Bale a disputé 246 matchs et marqué 105 buts.