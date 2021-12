Un absent pour le Real Madrid face à Bilbao

Les Merengue ont subi six tests positifs au Covid_19 avant leur match nul et vierge contre Cadix le week-end dernier. Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Luka Modric, Marcelo et Andriy Lunin étaient tous absents, bien que Modric ait depuis été testé négatif. Malgré tout, il semble que Modric restera absent pour le choc de mercredi contre l'Athletic Bilbao, et il pourrait être rejoint par Isco Alarcon.

Isco face à Bilbao

Selon AS, Isco présente les symptômes du coronavirus et attend les résultats de ses derniers tests avant de retourner à Valedebebas. Si Isco est testé positif, il sera absent pour les 14 prochains jours avec un isolement obligatoire de deux semaines, conformément aux règles espagnoles. La situation n'est pas plus facile pour Carlo Ancelotti, dont les hommes tenteront de terminer l'année en beauté et de préserver leur avance de six points en tête du classement à Bilbao.