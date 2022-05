Les récompenses individuelles pour Karim Benzema sonnent comme des évidences, cette année, tant l'avant-centre du Real Madrid évolue à un niveau stratosphérique.

Benzema : "J'aurai le temps de réfléchir au Ballon d'Or"



En attendant la plus prestigieuse des distinctions individuelles - le Ballon d'Or France Football -, Benzema s'est adjugé un premier trophée en remportant le titre de meilleur joueur français évoluant à l'étranger, ce dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP à Paris. Une distinction devenue habituelle pour l'ancien Lyonnais, régulièrement plébiscité pour ses performances en Liga.



Karim Benzema a devancé quatre autres joueurs qu'il côtoie en équipe de France depuis son retour en sélection : Ousmane Dembélé (FC Barcelone), N’Golo Kanté (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan) et Mike Maignan (AC Milan). Champion d'Espagne et finaliste de la Ligue des Champions, meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de Liga, "KB9" n'en finit plus d'éblouir les observateurs.



"Est-ce que je suis devenu l'attaquant que je rêvais d'être ? Je pense, a-t-il expliqué lors de la cérémonie, diffusée sur La Chaîne L'Equipe. Avant, on parlait statistiques. Je me suis toujours tué à dire que ça ne fait pas tout. Bien sûr qu'il y a le Ballon d'Or, ce sont des choses importantes pour les joueurs, pour certains oui, d'autres non. Moi, c'est un rêve, je le dis depuis longtemps. Mais ça va venir si je fais des choses collectives. Et c'est à chaque fois pareil. Je me rapproche chaque fois un peu plus. L'an dernier j'ai terminé 4e, je n'étais pas loin. Cette année, je suis monté encore un peu plus, j'ai eu des trophées collectifs. Donc à moi de continuer. J'aurai le temps, pendant les vacances, de réfléchir au Ballon d'Or". Le rendez-vous est pris.