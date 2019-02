Il fut une époque récente où les Clasicos étaient légion, lorsque le Real Madrid et le FC Barcelone ne laissaient quasiment aucune miette à leurs adversaires dans chaque compétition. Ces derniers temps, le Barça a connu quelques sorties de route considérées comme prématurées en Ligue des champions, tout comme le Real Madrid en Coupe du Roi, et le nombre de leurs duels a logiquement diminué. Cette saison, il y en aura au moins quatre puisque les deux clubs devront se défier en Coupe du Roi, en février, pour atteindre la finale organisée à Séville.

Si l'autre demi-finale mettra aux prises le Betis Séville, chez qui se disputera la finale, et le Valence CF, l'attention sera évidemment portée sur les deux chocs programmés entre le Barça et le Real. Le premier est prévu dans cinq jours à peine, lors du match aller au Camp Nou, alors que le club madrilène aura le privilège d'accueillir au retour le 27 mars prochain. Le hasard du calendrier fait qu'un troisième Clasico est prévu en à peine un mois puisque seulement quatre jours après la demi-finale retour, Santiago-Bernabéu accueillera de nouveau la bande de Lionel Messi, le samedi 2 mars, à l'occasion de la 26e journée de Liga. Sacré programme !

⏰ HORAIRE CONFIRMÉ

Demi-finale aller de la Coupe du Roi #CopaBarça

⚽️ Barça - Real Madrid

06/02

⌚️ 21h pic.twitter.com/BFEPNMPOv4 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 1 février 2019

Le Real est servi...

Outre le côté hasardeux du tirage au sort, ces deux matches prestigieux verront le jour lors d'une période bien chargée pour les deux clubs et marquée par une autre double confrontation cruciale: les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Barça sera un brin épargné avant ses duels avec l'Olympique Lyonnais (19 février et 13 mars), puisqu'il affrontera Valladolid et le Rayo Vallecano avant chaque match européen.

Pour le Real Madrid, le calendrier est un peu dingue puisque la troupe de Santiago Solari aura deux séquences de trois matches pour le moins compliquées. Début février, elle va affronter successivement le Barça en coupe, l'Atlético de Madrid en Liga et l'Ajax Amsterdam en C1 en seulement huit jours. Entre fin février et début mars, ce seront donc les deux duels contre les Catalans et le retour face à l'Ajax qui seront au programme en sept jours cette fois-ci. Une impasse sera peut-être nécessaire...

