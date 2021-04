Yaya Touré va devenir entraîneur. Dans une interview accordée à la Cadena SER, l'ancien milieu de terrain ivoirien a annoncé qu'il était en train de passer ses diplômes et rêvait de revenir au FC Barcelone, dont il porta les couleurs entre 2007 et 2010 avant de les quitter avec regret. « Je sais qu’à Barcelone, ils m’aiment beaucoup. C’était une décision très difficile pour moi. J’avais tout : le football, la vie, la météo. J’ai eu les meilleurs à mes côtés avec Xavi, Iniesta... C’est pour ça que je veux toujours finir à Barcelone », a expliqué Yaya Touré, avant de révéler son rêve pour sa carrière d'entraîneur qui se profile.



« Je suis en train de terminer ma licence d'entraîneur. Pour moi, Barcelone est l'équipe où je veux finir. Je ne sais pas si c'est au Barça B, chez les Juvenil (ndlr : l'équipe U-19)... mais je veux travailler à Barcelone. J'adorerais travailler à La Masia. J'ai d'ailleurs toujours une maison à Barcelone », glisse pour conclure celui qui occupe depuis février dernier les fonctions d'entraîneur adjoint du club ukrainien de l'Olimpik Donetsk et ne cache donc pas ses ambitions.