Touché au péroné, Eden Hazard (Real Madrid) devrait être arrêté deux mois

Alors qu’il en sortait à peine, Eden Hazard va retrouver l’infirmerie du Real Madrid pour un long moment. L’ailier belge a été touché samedi lors du match de son équipe contre Levante en championnat (0-1). Les prévisions initiales le concernant n’étaient pas très encourageantes, et à juste titre manifestement. Le club espagnol a communiqué ce dimanche pour préciser que son joueur souffre d’une « fissure au péroné distal droit ». Une blessure qui est loin d’être anodine et qui devrait l’immobiliser pendant deux mois minimum, d’après ce que rapporte le site du quotidien AS.

Le Real sans Hazard pour les deux tournants de la saison

Transféré de Chelsea durant le précédent mercato estival, Hazard aura donc connu une première année totalement tronquée dans la capitale espagnole. Il avait déjà passé deux mois et demi loin des terrains au cœur de l’hiver, en raison d’un problème à la cheville. C’est triste pour l’ancien lillois, et c’est aussi dommageable pour son club. Les Merengue se voient privés d’un élément très important de l’effectif et à une période cruciale de la saison, qui plus est.



Parte médico de Hazard. #RealMadrid

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 23, 2020

Le Real Madrid est encore en course pour le titre de champion en Liga, et aussi engagé en Ligue des Champions. Durant la semaine qui arrive, les Castillans vont d’ailleurs livrés deux matchs importants dans chacune des deux épreuves, contre respectivement le Barça (29 février) et Manchester City (26 février). Zidane va devoir revoir ses plans, lui qui avait déjà d’autres soucis à régler avant ce coup dur vu que sa formation n’a remporté qu’un seul de ses trois derniers matchs.