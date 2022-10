Clément Lenglet a désormais fait huit apparitions avec les Spurs et bien qu'il semblait initialement avoir du mal à trouver des minutes de jeu, il est apparu plus régulièrement ces derniers temps. Selon Sport, qui référence le journaliste Fabrizio Romano, il y a une chance qu'il reste à Tottenham au-delà de l'été, lui qui est actuellement prêté par le Barça. Les deux clubs s'assiéront pour discuter d'un accord à la fin de la saison. Bien qu'il admette qu'aucun chiffre n'a été discuté, le quotidien catalan estime que le joueur de 27 ans pourrait coûter entre 10 et 15 millions d'euros.

Lenglet pourrait rester

Les minutes se faisant rares sous le règne Xavi Hernandez, Lenglet a décidé de les chercher cet été et il semble peu probable qu'il ait la moindre chance de revenir au Camp Nou et de se battre pour une place. Il reste trois saisons sur le bail de Lenglet à Barcelone et les Blaugrana espèrent améliorer leur équilibre économique en le transférant l'été prochain, que ce soit chez les Spurs ou ailleurs.