Toni Kroos : "Je vais prendre ma retraite ici"

"Ce que j'ai toujours dit, et ça n'a jamais changé, c'est que je ne vais aller nulle part, je ne vais pas changer de club. Je resterai ici, je vais prendre ma retraite ici. La seule chose que j'ignore, c'est quand", a indiqué le champion du monde 2010 mardi soir en conférence de presse. Sous contrat au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2023, Kroos a déjà pris sa retraite internationale (annoncée en juillet dernier), et va profiter de la pause du Mondial pour réfléchir à son avenir. "Je suis serein. J'y penserai l'année prochaine, ou pendant la pause du Mondial. Je réfléchirai à ce qu'il peut se passer, et je commencerai à prendre ma décision petit à petit", a-t-il indiqué en conférence de presse mardi, à la veille de la réception du Celtic Glagow (mercredi à 21h00) pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

"C'est amusant, beaucoup de gens pensent savoir ce qu'il va se passer, alors que moi-même je ne sais pas ce que j'en pense... Mais le club et moi-même sommes très tranquilles. On discute toujours. Cela fait près de huit ans et demi que je suis ici, et notre relation ne va pas changer maintenant. On en discutera tranquillement en janvier ou février, voir peut-être mars", a précisé Kroos. A 32 ans, Kroos paraît presque jeune pour envisager la retraite, au regard de son comparse du milieu Luka Modric, qui continue de briller à 37 ans, et de son coéquipier Karim Benzema, sacré Ballon d'Or à 34 ans.

Le milieu allemand a d'ailleurs assuré que sa décision ne sera pas liée à celle de Modric, également en fin de contrat en juin prochain. "Chacun va décider pour soi-même. Chacun accorde de l'importance à des choses différentes. Je crois que Luka est arrivé à un âge où il sait ce qui doit faire, et moi aussi", a-t-il conclu en souriant.