Toni Kroos calme le jeu pour Bellingham et prend l’exemple d’Hazard

On a connu des accueils plus chaleureux. Ce mercredi, le Real Madrid a officialisé sur ses réseaux sociaux l’arrivée de Jude Bellingham. Les Merengue n’ont pas hésité à débourser plus de 100 millions d’euros pour s’offrir les services de la pépite anglaise de 19 ans. Si Vinicius lui a souhaité la bienvenue, Toni Kroos s’est montré beaucoup plus mesuré, comme à son habitude. Dans son podcast, le milieu de terrain allemand a été interrogé sur l’arrivée de Bellingham et sur le montant de son transfert.

Kroos prudent pour Bellingham

Toni Kroos a pris l’exemple d’Eden Hazard, sans le nommer, pour calmer le jeu : « 103 millions d’euros pour Bellingham ? On a eu quelqu’un qui est venu après une grosse dépense et qui est ensuite parti. Le club a payé beaucoup d’argent et je pense que tout le monde s’accordera pour dire que ce n’était pas une bonne affaire. Mais bon, maintenant soyons positifs et attendons de voit ce qu’il se passera ». Pour rappel, le Real Madrid avait recruté le Belge contre 100 millions d’euros en 2019. Finalement, l’ancien lillois n’aura jamais réussi à s’imposer en Espagne et est reparti libre cet été.