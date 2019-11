Toko Ekambi avance en sous-marin

Il n'y a pas que Lionel Messi dans la vie, il y a aussi... Karl Toko Ekambi. Un peu à la surprise générale, l'attaquant camerounais a été élu joueur du mois d'octobre par la Liga, qui a fait le pari rafraîchissant de récompenser l'attaquant d'une équipe en forme, avec trois buts sur cette période. Villarreal est retombé depuis à la 11e place, mais l'adaptation est enfin pleinement réussie pour l'ancien Angevin. Arrivé chez le Sous-marin jaune la saison dernière, ce n'était pas gagné d'avance. Tout ne se passait pas aussi bien avec l'entraîneur Luis Garcia Plaza, qui avait vite remplacé Javi Calleja sur le banc. En point d'orgue, ce penalty manqué au mois de janvier face à Getafe, alors que Santi Cazorla était normalement le tireur attitré. Son coach n'avait ensuite pas hésité à le descendre, en conférence de presse...Seule consolation, en décembre, il était devenu le seul joueur de Villarreal à avoir inscrit un quadruplé au 21e siècle (en Coupe). Heureusement pour « KTE », Calleja, qui l'avait recruté, est rapidement revenu sur le banc (en février). Depuis, la trajectoire de Toko Ekambi est en progression constante, aidé aussi par un parcours jusqu'en quarts de finale en Ligue Europa. Le mois dernier, il était quatrième du classement cumulant buts et passes décisives (voir plus bas). Il est désormais huitième, son coéquipier Gerard Moreno étant lui redescendu troisième derrière Lionel Messi et Benzema - 9+3 pour Benzema, 8+4 pour Lionel Messi, 8+2 pour Gerard Moreno, 5+2 pour Toko Ekambi.« En Liga, la technique est très élevée, résume-t-il pour So Foot. Peu importe l'équipe et le classement. C’est difficile à maintenir parce que le match ne s’arrête jamais, il y a constamment du mouvement et les actions sont très souvent au sol. Si tu veux être bon en Liga, c’est obligatoire d’avoir un bon cardio et une bonne technique. La force physique, c’est secondaire, car tu possèdes très peu de temps pour mettre des coups. Le championnat de France m’a enseigné la vitesse, la puissance et la qualité de dribble. Si tu mélanges ces deux cultures, tu deviens un footballeur plus complet et ça me convient bien. » Le plan de carrière est parfait pour celui qui s'était révélé à Sochaux (de 2014 à 2016, avant son départ à Angers).