Thomas Lemar (Atlético Madrid) touché à la cuisse

L’année 2019 se termine mal pour Thomas Lemar. L’ailier international tricolore s’est blessé à l’entrainement et les examens médicaux qu’il a passés ont révélé une lésion musculaire aux ischio-jambiers. La durée de son indisponibilité n’a pas été communiquée par l'Atlético, mais il y a fort à parier que l’ancien monégasque va devoir faire une croix sur les premières rencontres de 2020, dont celles de la Supercoupe d’Espagne prévues en Arabie Saoudite. Depuis l’entame de la saison, Lemar a participé à 13 des 18 rencontres des Matelassiers en championnat. Récemment, il a été mentionné comme possible futur transfuge de l’Olympique Lyonnais, avant que Jean-Michel Aulas n’indique que l’opération qui consiste à faire revenir le champion du monde en France n’était plus réalisable.