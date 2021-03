Thibaut Courtois très optimiste pour l'Euro

Les différentes campagnes du Top 5 continental battent plus que jamais leur plein. De quoi nous faire presque oublier que l'Euro est à moins de 100 jours. Lors d'un entretien donné au quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, le portier belge du Real Madrid Thibaut Courtois a été sondé sur les chances des Diables Rouges de décrocher le Graal.

"Si Hazard est bien..."

Et l'ancien joueur de Chelsea est plutôt optimiste, malgré la méforme de certains cadres et les blessures qui sévissent. Courtois affirme que tout dépendra de certains joueurs. "Si nous avons le meilleur Eden, et le meilleur Kevin, et le meilleur Romelu… Alors nous sommes prétendants à la victoire", assène-il. "Je ne pense pas nous avons une moins bonne équipe qu’il y a deux ans à la Coupe du monde. Certains renonceront, d’autres sont partis, mais d’autres encore ont évolué et gagné plus d’expérience." La Belgique sur le toit de l'Europe à défaut du toit du monde ?