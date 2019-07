Décidément, la préparation du Real Madrid tourne au cauchemar. Plus que les résultats de la tournée estivale de pré-saison, qui ne sont pas glorieux (deux défaites 3-1 contre le Bayern Munich et 7-3 face à l’Atlético, une victoire 3-2 aux tirs au but aux dépens d’Arsenal) mais pas encore significatifs, ce sont les nombreuses blessures frappant son effectif qui doivent commencer à inquiéter Zinédine Zidane.

Après une première alerte pour Brahim Diaz (lésion du biceps fémoral gauche), quatre autres joueurs ont rejoint l’infirmerie. Pour plus ou moins longtemps. A la perte de Marco Asensio, victime face aux Gunners d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe, qui le tiendra éloigné des terrains pour au moins six mois, se sont ainsi ajoutées en quelques jours d’autres tuiles majeures.

Absent un mois ?

Et les recrues n’ont pas été épargnées ! Acheté 48 millions d’euros à l’OL, Ferland Mendy sera absent entre trois et quatre semaines en raison d’un problème musculaire à la cuisse droite. Luka Jovic, venu de Francfort pour 60 millions d’euros, a quant à lui vu sa cheville gauche tourner lors de l’humiliation subie devant les Colchoneros. Un match qui, visiblement, a aussi laissé Thibaut Courtois sur le flanc.

Remplacé par Keylor Navas à la mi-temps, alors qu’il avait encaissé cinq buts, le gardien belge souffre d’une entorse à la cheville gauche de grade 2. Un verdict confirmé lundi par la Maison Blanche, qui ne précise pas la durée de son indisponibilité. Mais selon Marca, le Diable Rouge (27 ans) pourrait être absent pendant un mois. Cruel, alors qu’il disait la semaine passée se sentir "plus fort que jamais"…



