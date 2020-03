Thibaut Courtois et Marcelo (Real Madrid) sont blessés

C'est le genre de nouvelles dont Zinédine Zidane aurait volontiers aimé se passer. Alors que le Real Madrid vient de céder la première place de la Liga au FC Barcelone et qu'un crucial 8eme de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City se profile à l'horizon, la Casa Blanca va devoir, pour une durée indéterminée, se passer des services de deux de ses cadres : Thibaut Courtois et Marcelo. Le premier cité souffre d'une blessure à l'adducteur gauche, tandis que le second a été victime d'une lésion musculaire à une cuisse. De quoi permettre, sans doute, à Alphonse Areola et Ferland Mendy de grappiller du temps de jeu.