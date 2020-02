Ter Stegen ne pourra pas tout faire

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🔥 Ansu Fati et Lionel Messi font plaisir et mènent le Barça vers la victoire contre Levante

👶 Premier doublé pour Fati à seulement 17 ans !

😍 Messi a parfaitement servi son coéquipier avec 2 magnifiques passes pic.twitter.com/tu2D2hvVay

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2020



[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

👑 Le Real roi du derby madrilène face à l'Atlético !

🇫🇷 Benzema est l'unique buteur du match, sur un service de Ferland Mendy

📊 Les Merengues comptent provisoirement 6 pts d'avance sur le Barça pic.twitter.com/WdcC2FG9fW

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 1, 2020

Les semaines passent, et la situation ne change pas beaucoup en Liga. Le Real Madrid est toujours aussi costaud, alors que le Barça continue de peiner. Auteurs de leur quatrième victoire d'affilée après un derby madrilène un peu trop facile, la faute à un Atlético bien morose (1-0), les Merengue gardent trois points d'avance sur les Catalans. Tranquilles dans leur canapé dimanche soir, ils ont pu voir les Blaugrana rendre une nouvelle copie poussive face à Levante (2-1). Marc-André ter Stegen a dû multiplier les parades.« On a le meilleur gardien du monde », se réjouit Quique Setién (pour Mundo Deportivo), même si le dernier rempart allemand a fini par commettre une ultime boulette sur le but de Levante dans le temps additionnel. « La seconde période était étrange, on était un peu à côté de la plaque, concède le nouveau coach barcelonais. Quand on ne conclut pas les occasions, ça devient des opportunités pour eux, car on laisse des espaces derrière. » C'est effectivement ce qu'il s'est passé après le repos, à de nombreuses reprises. Et la prochaine suspension de Piqué n'est pas faite pour arranger les choses...Si Ansu Fati a considérablement rafraîchi les supporters avec son doublé, le Barça donne clairement l'impression d'avoir moins de marge que son rival madrilène, surtout sans Luis Suarez. Au Real, Zinedine Zidane est simplement « satisfait et content » : « Ce n'est pas facile d'être performant comme ça tous les trois jours. On n'a pas lâché, c'est un super résultat. Je suis heureux. » Avant le Clasico, déjà dans trois matchs (le 1er mars), tout juste le FC Barcelone peut-il espérer bénéficier d'un meilleur calendrier, avec deux rencontres à domicile - dont une contre Getafe, troisième - contre une seule pour le Real.