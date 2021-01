Supercoupe d'Espagne : Le Real Madrid éliminé !

La perspective d'un Clasico sur la dernière marche était alléchante, mais le Real Madrid n'ira pas plus haut. Si son rival barcelonais avait eu toutes les difficultés du monde à se défaire de la Real Sociedad, l'équipe de Zinédine Zidane a chuté contre l'autre formation basque, l'Athletic Bilbao. Avec un onze pourtant alléchant, les Merengue se sont montrés trop inefficaces après un premier acte catastrophique.

Un Real à côté de son sujet

Comme pour couronner le tout, l'histoire retiendra que c'est un ancien Colchonero de l'Atlético qui a endossé le costume du bourreau. Raul Garcia, devenu un emblème de cet autre maillot rojiblanco, s'est presque occupé de tout en donnant un avantage décisif à l'Athletic. Le milieu offensif a débloqué la situation après le quart d'heure de jeu d'une frappe victorieuse après une récupération haute de Vencedor (0-1, 18e). Puis il a ensuite transformé avec autorité un penalty concédé par Lucas Vazquez (0-2, 37e).







Quid du Real dans tout cela ? Les hommes de Zidane ont bien eu quelques munitions pour marquer avant le repos, mais Hazard (12e, 28e) ou Asensio (31e) ont manqué de promptitude dans des situations idéales. Le même Asensio aurait en revanche mérité d'être récompensé en seconde période, mais il a touché du bois à deux reprises (62e, 69e). C'est finalement Karim Benzema, encore et toujours, qui a redonné espoir aux siens d'un but opportuniste à un gros quart d'heure de la fin (1-2, 75e). Une réaction trop tardive. Car malgré une fin de match asphyxiante, avec une opportunité de Ramos (88e) et une situation litigieuse, le Real n'a pas pu combler son écart. C'est une vraie déception pour la Maison Blanche, qui voit un premier titre s'envoler cette saison.