Cette finale de Supercoupe d'Espagne nouvelle formule était assez fermée, notamment dans le premier acte, où malgré quelques opportunités de part et d'autre, aucune grosse occasion n'a été signalée. Buteur à une seule reprise depuis son arrivée au Real l'été dernier, Luka Jovic a tenté de sonner la révolte au retour des vestiairesQuelques minutes plus tard, un Fede Valverde idéalement placé manquait totalement sa tête piquée qui touchait son genou avant de sortir. Mais si le Real prenait le dessus dans les échanges, il avait bien du mal à faire fructifier sa supériorité. L'Atlético montrait le bout de son nez à dix minutes de la fin par Morata, l'ancien joueur du Real, dont la tentative était repoussée par un Courtois attentif.Rien n'a été marqué au bout du temps réglementaire et les deux équipes s'offraient une prolongation de 30 minutes avec une première occasion à la 120eme minute quand Modric et Mariano butaient tour à tour sur Oblak, alors que Fede Valverde s'était sacrifié, expulsé à 115eme minute pour un tacle sur Morata qui filait seul au but.Zinédine Zidane et ses hommes s'offrent donc un trophée inédit.