L'Atlético piégé par Bilbao

Décevant en championnat, l'Atlético de Madrid voit un autre trophée s'éloigner. La bande à Simeone a manqué l'opportunité de rejoindre son rival madrilène en finale de la Supercoupe d'Espagne. Opposés à une équipe de l'Athletic Bilbao toujours coriace, les Colchoneros ont perdu le fil dans une rencontre intense, âpre et disputée. Un match où tout s'est joué après le repos, suite à un premier acte assez verrouillé.lorsqu'à l'heure de jeu, Unai Simon a malencontreusement contré dans son propre but un ballon suite à un coup de billard amené par un corner de Thomas Lemar (1-0, 62e). Mais le club madrilène a eu une coupure de courant dans le dernier quart d'heure. Yeray a égalisé d'un coup de casque puissant à la réception d'un centre précis de Muniain (1-1, 77e).. Le score n'a plus évolué, d'autant que l'Atlético a fini à dix après l'expulsion de Gimenez dans les arrêts de jeu (90e+4). Bilbao se frottera désormais à l'ogre madrilène en finale de cette Supercoupe d'Espagne.