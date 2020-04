Ancien attaquant émérite du Real Madrid, et désormais président de la fédération croate de football, Davor Suker s'est montré élogieux sur Karim Benzema, lui qui garde toujours un œil sur son ancien club du Real Madrid : "Je lui souhaite le meilleur. En tant que numéro 9, je l’adore. Aujourd'hui, il fait partie l'histoire du Real Madrid. J'aime sa façon de jouer et il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde », a confié Suker à Goal France, qui rappelle toutefois que "les statistiques restent le principal critère sur lequel on juge un attaquant".

Suker adoube Benzema

L'ancien international croate en sait quelque chose, lui qui avait été désigné meilleur buteur du Mondial 1998 avec la Croatie. Souvent décrié pour son manque d'efficacité, Karim Benzema reste le sixième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid et sa longévité au sein du club merengue face à une concurrence acharnée en dit long sur sa qualité.