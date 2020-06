« Suarez est toujours le meilleur n°9 du monde »

Luis Suarez est-il toujours le numéro 9 le plus performant de la planète ? C'est le sentiment du jeune Frenkie De Jong, qui a salué le retour à la compétition du Pistolero avant la reprise de la Liga pour le FC Barcelone. Longtemps considéré comme la référence ultime à son poste, l'Uruguayen fait pourtant débat depuis deux ans. Moins incisif, un peu moins décisif (surtout en Ligue des champions) et plus fréquemment blessé, Suarez observe même à distance la rumeur d'une arrivée du jeune Lautaro Martinez à Barcelone. Mais il garde l'estime de ses coéquipiers.

"Il a toujours été un joueur de classe mondiale"

"Je suis très content qu'il soit de retour, et je dois dire que le Luis des entraînements m'a semblé très en forme, a déclaré ce jeudi Frenkie De Jong dans des propos relayés par L’Équipe. Il est plus que prêt à jouer. Son apport est largement sous-estimé. C'est simple, regardez les statistiques, c'est sans doute le meilleur numéro 9 au monde en termes de buts et passes décisives. Il a toujours été un joueur de classe mondiale, il n'y a pas de débat là-dessus", a conclu le milieu de terrain néerlandais.