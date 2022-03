Il y a quelques semaines, Hristo Stoichkov avait tenu des propos très critiques à l’encontre d’Ousmane Dembelé, le jugeant ingrat envers Barcelone. Bien que ce dernier se soit relancé depuis avec plusieurs prestations brillantes, l’ancien Ballon d’Or n’a pas changé d’avis à son sujet. Il estime toujours qu’il n’a plus sa place au sein de cette prestigieuse équipe.

Dembélé doit en faire plus selon Stoichkov

Après la victoire du Barca sur le Real Madrid (4-0), et durant laquelle l’ancien Rennais a pourtant été décisif, le Bulgare a déclaré : "S'il veut renouveler, qu'il se manifeste maintenant et dise qu'il veut rester. Il ne connaît pas l'histoire du club. Il joue bien, mais ce n’est que pendant deux, trois matches".



Stoichkov était bien sûr devant son poste de télévision dimanche pour assister à cette démonstration de force de son club préféré. Cela lui a rappelé quelques bons souvenirs. Et aujourd’hui il est reconnaissant envers Xavi pour avoir remis de l’ordre au sein de cette formation. "Le message de Xavi a atteint les joueurs et ils ont joué comme s'ils étaient chez eux, a-t-il noté. Pedri a récupéré plus de ballons que les quatre de derrière du Real Madrid. (Frenkie) De Jong a montré que lorsque l'équipe est bonne, il peut avoir une grande activité. On se souviendra longtemps de ce match. C'est un match complet dans tous les aspects, que ce soit au niveau physique, tactique ou mental."