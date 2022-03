Sporting : Porro entre le Bayern et le Real ?

Selon Marca, le latéral droit de 22 ans Pedro Porro pourrait très bien quitter le Sporting Club de Portugal. Le Bayern Munich et le Real Madrid sont tous deux concernés par le transfert de l'Espagnol, mais le club allemand serait le plus agressif. Madrid a longtemps été lié au défenseur, un habitué de la Roja, bien qu'ils soient satisfaits de ses options actuelles au poste d'arrière droit : Dani Carvajal, Lucas Vazquez et Alvaro Odriozola, ce dernier étant actuellement prêté à la Fiorentina.

Le Real bien armé

Le Sporting a acheté Porro à Manchester City vers la fin de 2021, en payant 8,5 millions d'euros pour un joueur qui avait été prêté et en mettant une clause libératoire de 45 millions d'euros sur sa tête. Le prix demandé cet été serait de 30 millions d'euros. Porro a fait ses premiers pas dans le football senior avec Gérone avant de rejoindre City en 2019. Il a rejoint le Sporting l'année suivante après un passage en prêt au Real Valladolid.