Song : Au Barça, "j'allais devenir millionnaire"

Alex Song a expliqué lundi lors d'un Live Instagram la raison pour laquelle il a signé au Barça. L'ancien joueur d'Arsenal savait que sa carrière allait être freinée par manque de temps de jeu, mais a signé en privilégiant l'aspect financier. "Quand le FC Barcelone m'a offert un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je pensais que ma femme et mes enfants devraient avoir une vie confortable. J'ai rencontré le directeur sportif et il a dit que je ne jouerais pas beaucoup de matchs, mais je m'en fichais, je savais que j'allais devenir millionnaire.'', a expliqué, avec beaucoup de sincérité, le joueur camerounais dans des propos rapportés par le quotidien catalan Sport.

Alex Song en toute franchise Pour rappel, le FC Barcelone avait recruté Alex Song en 2012 pour un montant de 19 millions d'euros et un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain est actuellement sans club après avoir été licencié par le FC Sion pour ne pas avoir accepté de baisser son salaire en raison de la crise sanitaire actuelle.