Lionel Messi finira-t-il sa carrière en n'ayant connu qu'un seul club ? Plus le temps passe, et plus cette éventualité prend de l'épaisseur. Surtout que le joueur de 32 ans n'a absolument pas l'intention de quitter la Catalogne. « Mon idée, c'est de continuer dans ce club, a ainsi affirmé "la Pulga" dans un long entretien accordé à Mundo Deportivo. Je veux gagner une autre Ligue des Champions, tout en continuant de gagner la Liga. J'aspire toujours à cela. » Avant d'ajouter, concernant la clause apposée à son contrat (qui arrivera à échéance en juin 2021) : « Je ne prends pas de décision seul à ce sujet. A de nombreux moments, j'ai eu la possibilité de quitter le club. Il y a eu de nombreuses équipes intéressées et qui étaient disposées à payer cette clause. Mais jamais je n'ai eu l'intention de m'en aller, et cela n'a pas changé. Et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. »

Messi : « Neymar est impatient de revenir »

L'Argentin est aussi revenu sur les éliminations successives et surprenantes du Barça au cours des deux dernières éditions de C1. « La vérité, c'est que nous n'avons toujours pas la moindre explication, surtout par rapport au match à Liverpool, a concédé le natif de Rosario. Pour la Roma, on peut éventuellement parler d'effet de surprise, mais que cela se reproduise l'année suivante est difficile à expliquer. » Messi a également fait part de son souhait de voir Neymar revêtir de nouveau la tunique blaugrana. « Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises : d'un point de vue sportif, "Ney" est l'un des meilleurs du monde. J'aimerais qu'il revienne. (...) C'est normal que certains supporters lui en veuillent encore en raison de la manière dont il est parti. J'ai moi-même été dérangé, nous avons tout fait pour le convaincre de rester. Mais, en fin de compte, nous voulons tous avoir les meilleurs joueurs au sein de notre effectif. » Le Parisien serait d'ailleurs « impatient de revenir. »

Messi : « Je ne pouvais pas laisser Abidal m'attaquer de cette manière »

Parmi les nombreux sujets évoqués figurait la passe d'armes entre le sextuple Ballon d'Or et Eric Abidal. Ce dernier, désormais directeur sportif du FCB, avait expliqué que les joueurs étaient responsables du départ d'Ernesto Valverde, démis de ses fonctions début 2020. « Qu'une personne du club raconte que j'ai beaucoup de pouvoir et que je prends les décisions m'a énervé, a soufflé le capitaine catalan. Que l'on puisse mettre la responsabilité du limogeage d'Ernesto Valverde sur le dos des joueurs est une folie. (...) C'est pour cela que j'ai voulu éclaircir la situation. Je ne pouvais pas laisser le directeur sportif m'attaquer de cette manière. »