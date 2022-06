L’un des couples les plus glamours du monde vient de se séparer. Shakira et Gérard Piqué ne sont officiellement plus ensemble. Le bruit d’une rupture au bout d’une longue idylle circulait depuis quelques jours et cela vient d’être confirmé par la chanteuse à travers un communiqué.



L'agence de presse espagnole EFE a communiqué l’information au public : "Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension". Le couple a deux enfants, Sasha et Milan, âgés respectivement de 7 et 9 ans.

La fin d’une idylle de 12 ans

Pour rappel, la relation entre les deux célébrités avait commencé en 2010 juste après le sacre de l’Espagne à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Leur lien a ensuite été officialisé en 2011. Ensemble, ils ont longtemps semblé très unis. Ils partageaient aussi la même date anniversaire puisqu’ils sont tous les deux nés un 2 février.



Selon les bruits qui émanent d’Espagne, la fin de cette histoire de 12 ans est liée au fait que Piqué aurait trompé Shakira. Le joueur vivrait désormais dans un appartement à Barcelone et profite de la vie nocturne de la ville avec son coéquipier Riqui Puig. Son (ex) épouse, elle, vivrait beaucoup moins bien cette rupture. Dernièrement, elle aurait même été transportée vers une clinique de Barcelone à la suite d’une crise d’angoisse.