L'entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a indiqué qu’il attend d’Anthony Martial qu’il se montre beaucoup plus convaincant qu’il ne l’a été lors de ses débuts avec la formation andalouse. L'attaquant prêté par Manchester United a joué d’entrée le match contre Osasuna, samedi soir (0-0). Et, il ne s’est pas montré très à son aise, ne tentant aucune frappe au but durant les 77 minutes passées sur le terrain. Il a également manqué la moitié des dribbles exécutés (2 sur 4). Forcément, c’était insuffisant aux yeux de son coach.

Martial "doit montrer beaucoup plus"



Lopetegui a demandé à Martial d’élever son niveau de jeu lors de ses prochaines sorties. Une manière de lui montrer l’exigence qu’il y a du côté de Sanchez Pizjuan. "Anthony doit nous donner beaucoup plus, a déclaré l’ancien sélectionneur de la Roja. C'était son premier match et l'adaptation n'est pas facile, il a peu joué cette année et il doit entrer dans la dynamique et gagner des minutes et de la confiance". Même si Séville n'est pas du standing de MU, l’ancien monégasque sait désormais que son crédit n'est pas illimité.