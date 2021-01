Mardi soir contre Alaves, le sauveur du FC Séville s'appelait Yassine Bounou. En sortant un penalty dans le temps additionnel de la seconde période, le gardien de but a permis à son équipe de préserver les trois points de la victoire (1-2). Déjà auteur d'un exploit semblable dans le derby face au Betis (1-1) le 2 janvier, le natif de Montréal a livré son secret dans cet exercice. « Les penaltys, c’est un peu d'intuition et de détails. Cela a bien fonctionné, il faut donc continuer à penser que c'est une tâche qui fait partie du jeu et qu'il faut prendre en compte ce qui peut arriver », a expliqué le Lion de l'Atlas au site officiel de son équipe. Âgé de 29 ans, celui que les Espagnols appelent "Bono" a encaissé 13 buts en 15 matchs de Liga depuis le début de la saison.