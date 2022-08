Les Nervionenses ont perdu Jules Koundé et Diego Carlos cet été et seul Marcao est venu les remplacer jusqu'à présent. Comme l'a montré leur défaite contre Osasuna lors de la première journée de la Liga, ils auront besoin de plus de renforts. Selon Fabrizio Romano, le Séville FC est en négociations avancées pour signer Tanguy Kouassi, qui évolue actuellement au Bayern Munich. Le défenseur français de 20 ans a rejoint les Bavarois en provenance du Paris Saint-Germain en 2020 et a progressivement gagné des minutes de jeu.

Un jeune défenseur du Bayern ciblé

La saison dernière, il a joué 22 fois pour le Bayern, montrant qu'il était à l'aise au plus haut niveau. Il est également capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans, pour laquelle il compte 10 sélections. Le Séville FC a le don de dénicher des défenseurs centraux prometteurs et si Kouassi est le dernier en date, sa présence ne pourra pas arriver assez vite pour Julen Lopetegui.