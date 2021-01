Avec huit buts depuis le début de la saison, Youssef En-Nesyri a marqué autant que Karim Benzema et plus qu'Antoine Griezmann ou Joao Felix. Dans le top 5 des meilleurs buteurs de la Liga, il est le plus jeune. Avec une progression constante, l'attaquant s'est fait une place parmi les grands noms du championnat espagnol. Le joueur de 23 ans a déjà une Ligue Europa et une participation à la Coupe du Monde à son actif. Pour y arriver, il n'a pas fait de bruit. Étape après étape, le Marocain s'est imposé comme le buteur providentiel de sa sélection et le leader offensif du FC Séville. Avec un triplé contre la Real Sociedad le week-end passé, il a atteint le cap des 12 buts toutes compétitions confondues en une saison, un record personnel, et a surtout fait les gros titres aux quatre coins de l'Europe. Enfin dans la lumière, le natif de Fès voit ses efforts être récompensés.

Critiqué, En-Nesyri a su faire l'unanimité



Pour arriver à ce niveau de performance, Youssef En-Nesyri a toujours dû se battre. Critiqué pour sa maladresse devant le but lors de sa formation ou cet été encore quand il a raté une balle de match face au Bayern Munich en Supercoupe d'Europe, cet attaquant puissant et rapide a persévéré. Au Maroc, même sans être régulièrement appelé dans les sélections de jeunes, il a progressé en intégrant l'Académie Mohammed VI après avoir passé une saison au MAS Fès, le club de sa ville natale. Au sein de la structure fédérale, il s'est montré en participant à des tournois internationaux. Des grands clubs comme Chelsea sont intéressés par son profil mais c'est finalement à Malaga qu'il a débarqué en 2015. En y finissant sa formation, le buteur a obtenu le droit de rejoindre les Lions de l'Atlas pour la première fois. Les fondations d'une progression aussi bien en club qu'avec la sélection nationale.

Séville a dépensé 20 millions d'euros pour acheter En-Nesyri



L'option d'achat qui accompagnait son prêt a été rapidement levée après ses performances remarquées en Juvenil A et sa présence dans le groupe d'Hervé Renard est devenue récurrente. Dès septembre 2016, Youssef En-Nesyri a fait ses premiers pas en Liga. Pour son troisième match, il a marqué le but de la victoire face à Eibar. Suffisant pour se faire remarquer et rapidement quitté Malaga pour Leganes puis en signant à Séville. Au fil de ses transferts, le Marocain est monté en puissance avec des performances de plus en plus remarquées et une valeur qui a dépassé les 20 millions d'euros quand le club andalou a décidé de miser sur lui. Des doutes avaient accompagné son arrivée à stade Ramon Sanchez Pizjuan, mais aujourd'hui, avec des performances qui en font l'égal des meilleurs attaquants de la Liga, ils ont été levés.



En-Nesyri fait très mal à la Real Sociedad :