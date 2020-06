Séville – Bétis, le onze combiné historique

Gardien

Après 199 matchs à Séville, Francisco Buyo (1980-1986) en a disputé environ le double au Real Madrid, remportant six fois la Liga de 1986 à 1997.

Défenseurs

On l’oublie, mais Dani Alves et Sergio Ramos ont partagé une saison sous le même maillot, en 2004-2005 à Séville. Le Brésilien est resté beaucoup plus longtemps, six ans avant de rejoindre le Barça (2002-2008). Quant au latéral gauche Rafael Gordillo, qui a aussi connu ses plus belles heures au Real (de 1985 à 1992), il est parti du Bétis avant d’y revenir (1976-1985 puis 1992-1995).

Milieux

Les deux autres représentants du Bétis sont à trouver dans ce secteur, en l’occurrence Marcos Assunçao, le Brésilien tireur fou de coups francs (2002-2007) et Joaquin, revenu au bercail (2000-2006 puis depuis 2015) et désormais âgé de 38 ans. Chez l’ennemi, deux Diego argentins ont porté le maillot de Séville, et non des moindres : Maradona et Simeone, avec la saison 1992-93 en commun, l’entraîneur de l’Atlético restant ensuite une saison de plus. Enfin, Ivan Rakitic a passé trois ans au club (2011-2014) avant de rejoindre le Barça.

Attaquants

Le duo de pointe fait à nouveau la part belle à Séville. Ivan Zamorano y a passé la saison 1991-92 avant de s’engager au Real, Davor Suker a fait le même chemin mais est resté quatre ans supplémentaires après avoir été associé au Chilien (1991-1996).