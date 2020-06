Sergio Ramos, un buteur en défense

Sergio Ramos est un défenseur mais certains attaquants doivent envier ses statistiques offensives. Ce dimanche pour la reprise de la Liga, le joueur du Real Madrid a marqué face à Eibar (3-1). A la demi-heure de jeu, il a profité d'une bonne combinaison entre Karim Benzema et Eden Hazard pour tromper un Marko Dmitrovic déjà battu. Avec cette réalisation, le joueur de 34 ans totalise six buts dans le championnat espagnol cette saison. Plus que des attaquants comme Kevin Gameiro, Luuk de Jong, Diego Costa ou Joao Felix. Mais le capitaine madrilène n'en est pas à son coup d'essai. Depuis le début de sa carrière, il a terminé cinq saisons avec cinq buts ou plus. Grâce à sa régularité, le double vainqueur de l'Euro marque l'histoire de la Liga à sa manière.



En faisant trembler les filets contre Eibar, le natif de Séville a égalé le record de buts pour un défenseur. Il a désormais fait aussi bien que Ronald Koeman avec ses 67 réalisations depuis sa découverte de la Liga. Grâce à sa longévité, le partenaire de Raphaël Varane est aussi le seul avec Lionel Messi a avoir marqué au moins un but pendant 16 saisons consécutives.

Un chiffre incroyable qui lui assure une bonne place dans l'histoire du football espagnol mais aussi du Real Madrid. Après 15 saisons au sein de la Maison Blanche, Sergio Ramos pourrait bientôt franchir le cap des 100 buts toutes compétitions confondues avec l'actuel deuxième de la Liga. S'il y arrive, il pourrait égaler Fernando Morientes et se rapprocherait du top 20 des meilleurs buteurs du club. Une belle performance.

Sergio Ramos, spécialiste du jeu aérien et des penaltys

Celui qui a marqué une vingtaine de buts en sélection a fait trembler les filets à 92 reprises avec le maillot du Real Madrid. Sa principale victime a été son club formateur, le FC Séville. Mais le défenseur a aussi su s'illustrer dans d'autres matchs particulièrement importants. Il a marqué durant quatre Clasicos et six fois dans le derby contre l'Atletico dont une fois en finale de la Ligue des Champions. Pour scorer autant, Sergio Ramos n'hésite jamais à monter sur les coups de pied arrêtés. Mais il n'y a pas que dans les duels aériens qu'il excelle. Son apport offensif est total.



Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est le champion du Monde 2010 qui se charge des penaltys à Madrid. Une mission qui lui a permis de gonfler ses statistiques ces deux dernières saisons avec 12 réussites en autant de tentatives. S'il est aussi doué techniquement et capable de marquer dans le jeu, c'est bien sur les coups de pied arrêtés que le quadruple vainqueur de la C1 est le plus efficace. Avant sa réalisation contre Eibar, les 16 derniers buts marqués en championnat par le défenseur avaient été soit de la tête, soit sur penalty. Et même dans ces domaines, de nombreux attaquants aimeraient avoir son rendement.

