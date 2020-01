Sergio Ramos (Real Madrid) pourrait être absent 2 semaines

L'image est encore dans les têtes. Une fois de plus, Sergio Ramos a délivré le peuple madridiste en inscrivant sans trembler le penalty victorieux du sacre du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne, contre l'Atlético (0-0, 4-1 t.a.b.). Un titre de plus dans un palmarès long comme le bras pour le capitaine du Real. Mais ce penalty, Ramos aurait pu le transformer d'une panenka. Un choix que le défenseur, toujours très joueur, avait envisagé avant de se raviser à cause d'une douleur à la cheville.

Ramos absent 15 jours ?

Touché dans un duel avec Alvaro Morata en seconde période durant cette finale, Sergio Ramos pourrait même rejoindre l'infirmerie madrilène. L'international espagnol souffre d'une entorse. El Mundo Deportivo indique ce lundi qu'il pourrait être absent 15 jours, ce qui le ferait notamment manquer le choc contre le FC Séville samedi prochain. Le club devrait communiquer dans les prochaines heures sur la nature exacte de sa blessure et la durée précise de son indisponibilité.