Sergio Ramos (Real Madrid) : « Nous ferons tout pour remporter la Liga »

Le Real Madrid n’a pas failli à sa tâche dimanche lors de son opposition contre Eibar. Les hommes de Zinédine Zidane se sont imposés sans trop forcer, sur le score de 3 à 1. Avec cette victoire, ils reviennent sur les talons du FC Barcelone. A dix journées de la fin, il y a toujours deux points d’écart entre les deux cadors de la Liga. Ce qui augure un combat pour le titre palpitant jusqu’au bout. Les Merengue n’ont d’ailleurs nullement l’intention de baisser les bras. Sergio Ramos, leur leader, en a fait la promesse. « Nous avons 10 finales de plus et nous allons tout donner durant ces matches », a assuré le capitaine », a-t-il confié à La Liga TV.

« Encore des choses à améliorer »

Pour espérer déloger le Barça de sa première place, la formation madrilène aura à livrer un meilleur visage que celui qu’elle a proposé lors de la seconde mi-temps dimanche soir. Mais, les joueurs en sont conscients et ils sont motivés pour monter en puissance au fil des parties. « Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer mais physiquement nous étions bons, a souligné Ramos. Les 45 premières minutes, nous avons montré une bonne intensité et nous avons réussi à marquer plusieurs fois. En deuxième mi-temps, c’était moins intense, mais ça vous nous servir pour apprendre et de nous améliorer. Globalement, nous étions bons. On doit encore améliorer certaines choses, mais nous sommes contents. Nous allons maintenant préparer le prochain match de la meilleure des façons ». Le prochain rendez-vous ne sera pas de tout repos puisque les Merengue se mesureront à Valence.