Sergio Ramos dans le collimateur de l'Atlético

Samedi soir, sur la pelouse du Wanda Metropolitano, il y avait effectivement l'Atlético de Madrid et le Real Madrid sur la pelouse pour le choc de la 7e journée de Liga. Mais ce n'était finalement que deux formations sans ambition aucune, incapables de faire du jeu et de se montrer conquérantes. Et pourtant, au lendemain de cette opposition, on parle encore beaucoup ce qu'il s'est passé au sein de l'enceinte madrilène dans les médias ibériques. Et pour cause, selon les informations du quotidien AS, une autre bataille s'est ouverte en coulisse. La raison du problème ? Sergio Ramos.

Les Colchoneros seraient en effet très remontés contre le défenseur central des Merengues, la faute à des insultes proférées à l'encontre de l'un des assistants de l'arbitre de champ, monsieur Gonzalez Gonzalez. L'ancien Sévillan aurait notamment demandé à sa cible, en des termes peu glorieux, qui pouvait bien être la prostituée qui lui avait donné naissance... Ces insultes, tout le banc de touche de l'Atlético aurait pu les entendre distinctement, au même titre que le corps arbitral donc. Cependant, aucune sanction n'a été prise à l'endroit du numéro 4, au grand dam de l'Atlético.

Pour Diego Simeone et consorts, le carton rouge était obligatoire et évident à l'encontre du véhément Sergio Ramos. Le technicien argentin se serait évertué, avec son incandescence habituelle, à réclamer à cor et à cri l'expulsion du coupable, provoquant même quelques remous dans le tunnel du Wanda Metropolitano entre les protagonistes de cette rencontre. Ces demandes sont restées vaines mais, après coup, l'Atlético espère que l'international espagnol sera puni par les instances dirigeantes.