Sergino Dest, la tuile pour le Barça

La défaite contre le Rayo Vallecano dimanche soir a coûté plus que trois points au Barça selon Sport, elle leur a également coûté Sergino Dest pour le reste de la saison. L'Américain a commencé le match mais est sorti à la place de Clément Lenglet au début de la deuxième mi-temps en raison d'une blessure à la cuisse. Cela intervient juste après qu'il se soit remis d'une autre blessure contractée lors du match d'Europa League entre Barcelone et Galatasaray. Les blessures ont perturbé sa continuité et affecté son développement.

Dest out pour la saison

On pense qu'il sera absent de l'action pendant quatre à six semaines. Les Blaugrana sont actuellement deuxièmes de la Liga, à 15 points du Real Madrid, leader, et à égalité de points avec Séville, troisième. L'Atletico Madrid est à deux points, le Real Betis à six. Barcelone a encore cinq matchs à jouer cette saison. Il accueille Majorque, se rend au Betis, reçoit le Celta Vigo, puis se rend à Getafe. Ils terminent la campagne à domicile contre Villarreal.