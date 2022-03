La liste d'Aliou Cissé pour les barrages du Mondial 2022 ne devrait pas comporter d'innovation majeure. Le sélectionneur du Sénégal ne devrait innover qu'à la marge en vue de cette double confrontation face à l'Egypte, en vertu du principe voulant qu'on ne change pas une équipe qui gagne... la CAN. Toutefois, un ancien est bien parti pour faire sa réapparition, en la personne de Youssouf Sabaly (29 ans).



Blessé à la cuisse en début de saison, le latéral droit du Betis Séville n'a retrouvé les terrains que le 16 janvier dernier, en Coupe du Roi. Selon Le Quotidien, celui qui n'a plus été convoqué dans la tanière depuis novembre 2020 va retrouver ce mois-ci les Lions de la Teranga, chez lesquels Bouna Sarr a gagné ses galons de titulaire. Fort de 21 sélections, l'ancien Bordelais a disputé le Mondial 2018 et la CAN 2019.