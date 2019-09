Sans ses stars, le Real prend la tête !

Zinédine Zidane n’a pas hésité. A trois jours du derby contre l’Atlético, l’entraîneur du Real Madrid a fait souffler de nombreux titulaires, mercredi. Thibaut Courtois, Daniel Carvajal, Raphaël Varane, James Rodriguez, Eden Hazard et Karim Benzema ont débuté sur le banc et ce alors que Marcelo, Ferland Mendy, Luka Modric ou Isco sont indisponibles. Cela n’a pas empêché les Merengues de l’emporter devant Osasuna (2-0), pour prendre la tête de la Liga, juste devant les Colchoneros.

Alphonse Areola, le gardien numéro 2 de la Casa blanca, a donc fait ses grands débuts avec sa nouvelle équipe. L’international français n’a eu aucune véritable parade à réaliser et s’est contenté d’une bonne sortie sur Marc Cardona, l’attaquant adverse (45e). Mais, probablement sous pression dans l’immensité de Bernabéu, le joueur prêté par le PSG s’est fait remarquer en étant victime d’une crampe à la suite d’une sortie aérienne à l’heure de jeu (65e). Il a pu reprendre le jeu et finir la partie.

Décevants dans le jeu depuis le début de la saison, les Madrilènes n’ont pas réalisé une prestation très emballante face à la formation de Pampelune. Malgré la montée en puissance de Toni Kroos, le Real ne s’est pas procuré beaucoup d'occasions et Luka Jovic s’est vu refuser un but pour hors-jeu (60e). Deux éclairs individuels, de Vinicius en première période (36e) et de Rodrygo en seconde (72e), ont offert la victoire. Il faudra se montrer meilleur collectivement pour rivaliser avec l’Atlético, samedi, et surtout pour finir champion d’Espagne.