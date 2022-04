Karim Benzema peut compter sur un soutien non négligeable en la personne de Ronaldo. Lauréat en 1997 et 2002, l’ancien attaquant du Brésil voit son homologue français très bien placé pour 2022.



« Il mérite le Ballon d’Or. Je le dis depuis des années et j’ai été critiqué, mais il le mérite, c’est un très grand attaquant », juge mardi Ronaldo, champion du monde 1994 et 2002, dans une entrevue à Sky Sports Italia.



Passé par le Real Madrid, avec qui KB9 brille actuellement de mille feux, Ronaldo mise aussi sur l’Inter, un autre de ses anciens clubs, pour conserver le Scudetto en Italie.