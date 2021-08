Ronald Koeman n'a plus le droit à l'erreur

Son nom circulait ces derniers mois dans la colonne des départs du côté du FC Barcelone. Mais face à l'incapacité du président Joan Laporta (élu en février dernier) à lui trouver un remplaçant, Ronald Koeman va bel et bien débuter une nouvelle saison en Catalogne. Un an après son arrivée en lieu et place de Quique Setien, l'ancien sélectionneur batave ira au moins au bout de son contrat qui devrait comporter quelques modifications comme le salaire ainsi qu'une part variable liés aux résultats et aux titres remportés. En fonction de la tournure de la saison, une nouvelle année supplémentaire pourrait même lui être accordée. Tout ceci reste bien sûr de l'ordre de l'optionnel et chacun sait que rien n'est gravé dans le marbre. Troisième l'an passé avec 79 points, à sept unités de l'Atlético Madrid, le FC Barcelone n'a pas réalisé l'exercice escompté malgré une victoire en Coupe d'Espagne contre l'Athlétic Bilbao (4-0) mais avec un parcours décevant en Ligue des Champions (élimination dès les huitièmes de finale contre le PSG). Surtout, en coulisses, le club catalan n'a pas été épargné par le dossier Lionel Messi, qui n'a toujours pas prolongé à l'heure actuelle. Après la saison dernière, Ronald Koeman et Joan Laporta ont eu une discussion au court de laquelle, ils ont évoqué les grands axes de l'exercice 2021/2022. Malgré son maintien en poste, l'ancien joueur sait qu'il n'a pas fait l'unanimité durant la saison et a essayé de justifier son bilan par le niveau de son effectif. Si le président du club catalan a conforté le Batave, ce dernier sait qu'une nouvelle saison de la sorte ne lui permettrait pas de poursuivre en 2023.

Avec quelle équipe ?

Sur le point d'officialiser la prolongation de Lionel Messi (selon certaines sources), le FC Barcelone s'est penché sur le mercato pour renforcer l'effectif mais sans oublier l'énorme dette qui plane au-dessus du club. En ce sens, les Catalans ont donc usé de malice pour attirer de nouveaux éléments comme Memphis Depay (Lyon) et Sergio Aguëro (Manchester City) ou Eric Garcia (Manchester City). Seule « folie » pour le moment, le latéral droit du Betis, Emerson pour 9 millions d'euros. Dans le sens inverse, le club a acté la vente de Jean-Clair Todibo à l'OGC Nice ainsi que Junior Firpo à Leeds (15 millions). Plusieurs joueurs comme Samuel Umtiti ou Martin Braithwaite devraient s'en aller vers d'autres cieux tandis qu'Antoine Griezmann reste pour le moment toujours blaugrana... Avec ce renouvellement d'effectif, Barcelone veut regoûter très vite à la Liga dont la dernière victoire remonte à la saison 2018/2019 et surtout à la Ligue des Champions dont le dernier sacre remonte à 2015. En attendant, Joan Laporta aurait demandé à Ronald Koeman d'instaurer un système en 4-3-3 pour développer un style plus offensif. Reste à savoir si ce sera bel et bien la clé de cette saison.