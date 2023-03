Ronald Koeman : "Messi ne méritait pas de partir comme ça"

Cela fait deux saisons que Lionel Messi évolue désormais en France sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Un choix qui a fait parler alors que le champion du monde argentin avait passé 17 ans au FC Barcelone. Entraîneur du club culé à cette fameuse intersaison de 2021, Ronald Koeman est revenu sur le choix de la Pulga de quitter le navire catalan. Dans un entretien accordé à Relevo, l’actuel sélectionneur des Pays-Bas a fait part de ses regrets vis-à-vis des conditions du départ de Lionel Messi.

"Messi, c’est Barcelone, il a tellement fait pour le club qu’il ne méritait pas de partir comme ça"

« C’était une surprise. Ils m’ont dit pendant la pré-saison : "Demain, nous avons la réunion avec Messi et son père, nous signons et il reste". Le lendemain, Laporta m’a appelé pour me dire : "Je pense que c’est compliqué". Et le soir, il est parti. Messi, c’est Barcelone, il a tellement fait pour le club qu’il ne méritait pas de partir comme ça. »