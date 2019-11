Rodrygo brille, Vinicius pioche

Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Vinicius Jr. a beau avoir rejoint le Real Madrid en 2018, c'est plutôt Rodrygo, qui n'a débarqué que cet été dans la capitale madrilène, qui semble prendre une petite longueur d'avance aux yeux de Zinedine Zidane. Les deux gamins brésiliens, respectivement 19 ans pour Vinicius Jr. et 18 ans pour Rodrygo, entrent fatalement en concurrence pour le troisième poste offensif dans le 4-3-3 du Real. Car sur les deux autres, Karim Benzema et Eden Hazard sont évidemment intouchables.« Si Vini est sur le banc, ce n'est pas parce que Rodrygo joue bien en ce moment, ça n'a rien à voir, assurait pourtant « Zizou » en conférence de presse au début du mois. Tout le monde sait qu'il peut être amené à jouer, tout le monde doit se tenir prêt. » A Eibar, avant la trêve, Rodrygo a été ménagé après avoir enchaîné quatre titularisations. A l'inverse, Vinicius Jr. n'a jamais réussi à être titularisé plus d'une fois, lui qui avait connu sa "hype" la saison passée de janvier à mars 2019, en étant alors un homme de base de Santiago Solari sur sa fin de mandat. Rodrygo, blessé en début de saison, vient aussi d'être appelé par Tite en sélection du Brésil, et il est entré deux fois en jeu face à l'Argentine puis la Corée du Sud.Il a marqué deux buts sur ses trois premiers tirs en Liga, alors que Vinicius Jr. a attendu son 24eme tir pour en faire autant. Il est aussi devenu le deuxième buteur le plus rapide de l'histoire du Real Madrid en Liga, en faisant trembler les filets après 93 secondes sous le maillot merengue, derrière son illustre compatriote Ronaldo en 2002 (62 secondes). Son triplé en Ligue des champions face au Galatasaray, son dernier match en date avec le Real, l'a fait définitivement marcher sur l'eau : un doublé après seulement 6'14" de jeu, soit le plus rapide de l'histoire de la C1 ; puis un triplé, ce qui a fait de lui le deuxième plus jeune Madrilène à réussir cette performance en Ligue des champions derrière Raul (18 ans et 301 jours, contre 18 ans et 113 jours pour Raul).