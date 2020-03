Robin Le Normand, un Français au Pays basque

Après Antoine Griezmann, un nouveau joueur français découvre le football professionnel en portant le maillot de la Real Sociedad. Il s'agit de Robin Le Normand qui joue un rôle important dans la bonne saison du club basque. Moins d'un an après avoir découvert la Liga, le joueur de 23 ans est devenu un titulaire récurrent dans la charnière d'une formation en course pour les places européennes et qualifiée pour la finale de la Copa del Rey. Une belle progression pour un joueur qui n'a jamais eu sa chance dans l'Hexagone. Et qui vise déjà plus haut. «Cette année, il y a eu une étape de passée pour moi. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à grandir avec eux (...). On verra jusqu'où je peux aller, je ne me pose pas de limites» a avoué de lui-même l'intéressé dans un entretien accordé à l'AFP.



Un match en Ligue 2 avant le grand départ pour l'Espagne

Une ambition qu'il aurait été difficile à justifier il y a encore quelques années. A la fin de la saison 2015-2016, le défenseur a participé à un match de Ligue 2 avec Brest sur la pelouse de Sochaux. Sa seule apparition dans le football professionnel français. Quelques semaines plus tard, non-conservé par le Stade Brestois où il avait passé les cinq saisons précédentes, il est parti pour rejoindre la réserve de la Real Sociedad à seulement 20 ans. Un essai réussi qui s'est avéré payant. Le natif de Pabu y a progressé en jouant plus de 80 matchs avec l'équipe B avant d'être lancé dans le grand bain lors d'un match sur la pelouse du Betis Séville en décembre 2018. Une apparition qui en a appelé sept autres. De quoi s'affirmer dans l'effectif d'Imanol Alguacil, l'entraîneur qui l'a formé en troisième division avant de le lancer chez les pros. Mais surtout de prolonger un contrat qui se terminait en juin 2020. Définitivement intégré dans le groupe professionnel et avec un avenir à moyen terme assuré, le contexte était idéal pour permettre à Robin Le Normand de briller sur les pelouses espagnoles.



Une titularisation au Camp Nou en guise de passage de témoin

Pleinement adapté au football espagnol, il s'illustre désormais de manière régulière sur les pelouses ibériques. Le week-end passé, il a profité d'un match au Camp Nou contre le FC Barcelone pour fêter sa 15eme titularisation de la saison en Liga. Si le résultat n'a pas été au rendez-vous (1-0), le défenseur a eu la lourde tâche de surveiller Lionel Messi ou Antoine Griezmann. Comme un passage de témoin entre deux joueurs français qui ont été repérés par un même homme, Eric Olhats, avant de profiter de la formation basque pour toucher du doigt un haut-niveau qui se refusait à eux dans l'Hexagone. Le Breton marquera moins de buts que le natif de Mâcon, mais il pourrait bien espérer avoir le même impact sur le football français à l'avenir. Il est en tout cas déjà un des meilleurs représentants du football français de l'autre côté des Pyrénées. Raphaël Varane est le seul défenseur français a avoir joué plus de matchs que lui en Espagne cette saison. De quoi donner motiver les joueurs français à l'idée de jouer a la Real Sociedad...