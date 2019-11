Roberto Moreno (Espagne) sort de son silence et répond à Luis Enrique

Accusé d'être « déloyal » par Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'Espagne Roberto Moreno a donné sa version des faits lors d'une conférence de presse ce jeudi soir. L'ancien adjoint de l'ex-coach du Barça affirme qu'il ne sait pas pourquoi Luis Enrique ne veut pas travailler avec lui. « Ce n'était pas clair pour moi. Il m'a accusé de choses que je ne reconnais pas. », a-t-il plaidé.



« C'est un moment très désagréable, ce n'est pas ce que je voulais », a indiqué le technicien ibérique. « Hier, j'ai été personnellement attaqué et accusé de quelque chose que je ne suis pas ». Moreno a retracé les événements ayant conduit à son arrivée à la tête de la sélection espagnole après le départ de Luis Enrique, resté 9 mois au chevet de sa fille, atteinte d'un cancer : « Après la démission de Luis Enrique, le président de la fédération m'a convoqué, ainsi que le personnel, pour me dire que le projet m'appartenait. Si je n'avais pas accepté, il y aurait eu un autre entraîneur. Luis Enrique m'a dit qu'il était fier de moi, que le travail était bon. Quand j'ai senti qu'il voulait revenir et j'ai essayé de montrer que je voulais être fidèle. J'ai dit à la Fédération que je voulais me retirer. Maintenant, je poursuis ma carrière d'entraîneur. Je suis le premier à être content de son retour », a ajouté un Moreno visiblement touché par la tournure prise par les évènements.