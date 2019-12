Roberto Martinez : "Hazard, le Michael Jordan du football"

📻 Roberto Martínez habló sobre Hazard en "El Larguero"

"Le veo ganando el Balón de Oro. 🗣 Es difícil para un extranjero ser la referencia de un proyecto que funcione para ganar la Liga"https://t.co/mqyol0dT0m

— Diario AS (@diarioas) December 6, 2019

Actuellement blessé à la cheville et forfait pour son premier Clasico face au Barça le 18 décembre prochain, l'ailier du Real Madrid peut rêver du Ballon d'Or dans le futur. En tout cas, selon les propos de son sélectionneur. «Ce qu'il a fait, c'est le niveau du Ballon d'Or et il est toujours éligible pour le prix. Il l'a fait à Chelsea, en France. Il est difficile pour un étranger d'être à la base d'un projet pour gagner le championnat », estime l'ancien coach d'Everton, qui ne tarit pas d'éloges sur l'ancien lillois dans des propos accordés à l'émission espagnole El Larguero.







«C'est un joueur de fin de match, un Michael Jordan. Hazard est le Michael Jordan du football. Sa blessure ? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous voulez qu'un joueur comme Eden soit à 100%, et maintenant il s'est établi dans l'équipe et il joue bien. Il est en très bonne forme physique et il reviendra très bientôt. Vous ne voulez pas perdre des joueurs de son niveau, mais une équipe doit toujours faire face à des blessures, des suspensions ... Le Real Madrid est bien préparé pour cela », a encore analysé Martinez. Hazard avait, pour rappel, décroché une 13e place au Ballon d'Or 2019 après sa brillante saison avec Chelsea ponctuée par un sacre en Ligue Europa avec un transfert prestigieux au Real Madrid dans la foulée.

