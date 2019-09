Real: Zidane plutôt confiant avant Paris

Le Real Madrid s’est fait peur ce samedi malgré un succès obtenu à domicile contre Levante (3-2) lors de la 4e journée de Ligue 1, son adversaire revenant à un but après avoir été mené 3-0 à l’issue de la première période. Ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure son entraîneur, Zinedine Zidane. "La seconde période a été difficile pour nous mais l’impression générale était positive", a jugé le Français en conférence de presse. "Nous avons pris les trois points et on a été incroyable en première en termes de jeu, les buts inscrits (doublé de Benzema, ndlr), dans l’engagement. Nous avons simplement besoin d’être concentré pendant 90 minutes", a poursuivi le champion du monde 1998. Zizou espère que ce sera le cas mercredi soir prochain à Paris lors de la 1ere journée de Ligue des champions.