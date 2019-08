Real, une situation "inadmissible"

Et un qui fait dix ! Après Brahim Diaz, Marco Asensio, Ferland Mendy, Luka Jovic, Thibaut Courtois, Rodrygo, Eden Hazard, Mariano et James Rodriguez, Isco a à son tour rejoint l’infirmerie. La faute à une lésion musculaire au biceps fémoral de sa cuisse droite. Si le Real Madrid n’a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité, il semble acquis que l’international espagnol sera sur le flanc pour plusieurs semaines.

Samedi, pour affronter Villarreal, c’est donc sans Isco, James, Rodrygo, Asensio, Hazard et Asensio que Zinédine Zidane devra composer. Forcément problématique alors que le Real sort d’un match nul décevant contre Valladolid (1-1). Cette hécatombe met surtout sur la sellette le nouveau préparateur physique, Grégory Dupont, arrivé cet été pour succéder à Antonio Pintus, homme de confiance de ZZ lors de son premier passage sur le banc madrilène.

Mais un an après avoir activement participé au sacre des Bleus en Russie, l’ancien préparateur physique du Losc semble avoir perdu la recette. De quoi lui valoir de sérieuses critiques. "Dupont, c’est inadmissible", a ainsi écrit AS, fustigeant la préparation estivale des Merengue. Et le son de coche était le même sur les plateaux télé où le natif de Valenciennes a été brocardé, certains consultants réclamant déjà sa tête.