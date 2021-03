Real Sociedad : Xabi Alonso prolonge son contrat

"Je veux continuer de grandir dans ce projet"

Je veux continuer de grandir dans ce projet et je veux continuer à aider avec la dernière impulsion pour ceux qui passent par Zubieta. Nous avons plus d'objectifs et d'ambitions cette saison alors que nous nous mettons au défi", a-t-il notamment expliqué dans un entretien accordé au site officiel du club. Passé sous les ordres des plus grands entraîneurs durant sa carrière de joueur (Benitez, Mourinho, Ancelotti, Guardiola...), il a toujours voulu entraîner l'équipe première de la Real, un club dans lequel il a joué de 1999 à 2004. "J'aimerais être entraîneur dans le futur. Entraîner la Real Sociedad serait un rêve", avait-il affirmé en 2017. Le chemin reste donc à effectuer.